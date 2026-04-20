Гендиректор «Спартака» Некрасов ответил, готов ли он рассмотреть возвращение Дзюбы

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в московский клуб.

«Дзюба — прекрасный игрок, он всего достиг. Мы ему очень благодарны за вклад в российский футбол», — цитирует Некрасова «РБ Спорт».

37-летний Дзюба является воспитанником академии «Спартака», за основную команду красно-белых он провел 166 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.

В этом сезоне на счету форварда 23 матча, 8 голов и 5 ассистов.

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