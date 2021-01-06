Радимов отреагировал на видео, где Игнатьев танцует с бутылкой пива

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter прокомментировал видео форварда «Рубина» и молодежной сборной России Ивана Игнатьева.

Ранее футболист в Instagram выложил видео, где он танцует на пляже с бутылкой пива в руках. Позже ему пришлось удалить ролик из-за критики болельщиков.

«С его то Родословной и игрой? Да пусть обтанцуется, пиво то зачем в руке? Позлить народ? Конечно никакого криминала ... но зачем?» — написал Радимов.

Стоит отметить, что сегодня, 6 января, футболист празднует свой 22-й день рождения.