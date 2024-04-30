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30 апреля, 19:58

Радимов: «Не понял, в чем фишка увольнения Ташуева»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает странным решение «Факела» уволить Сергея Ташуева с поста главного тренера команды.

«Уход-то понятен, результаты плохие, и повалилась команда вниз. Забить уже давно не может. Но у «Факела» и состав самый слабый по меркам Премьер-лиги. И они за счет характера в основном вылезали и поддержки болельщиков. Но для меня другое интересно, что руководство продлевает контракт с Ташуевым, а через три тура его увольняют. Вот объясните, в чем фишка-то? Ну вы скажите, мы продлим контракт, если сохраним прописку в РПЛ, или попадем в переходные матчи, или что-то. Тогда контракт будет продлен. А здесь — продлить контракт и через три тура уволить? У меня тут вопросы к компетенции руководства. Для чего это делать-то? Это же не шапито. Это очень странное решение», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Сергей Ташуев возглавлял «Факел» с сентября 2023 года, 26 апреля 2024 года специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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П
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 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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