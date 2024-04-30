Радимов: «Не понял, в чем фишка увольнения Ташуева»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает странным решение «Факела» уволить Сергея Ташуева с поста главного тренера команды.

«Уход-то понятен, результаты плохие, и повалилась команда вниз. Забить уже давно не может. Но у «Факела» и состав самый слабый по меркам Премьер-лиги. И они за счет характера в основном вылезали и поддержки болельщиков. Но для меня другое интересно, что руководство продлевает контракт с Ташуевым, а через три тура его увольняют. Вот объясните, в чем фишка-то? Ну вы скажите, мы продлим контракт, если сохраним прописку в РПЛ, или попадем в переходные матчи, или что-то. Тогда контракт будет продлен. А здесь — продлить контракт и через три тура уволить? У меня тут вопросы к компетенции руководства. Для чего это делать-то? Это же не шапито. Это очень странное решение», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Сергей Ташуев возглавлял «Факел» с сентября 2023 года, 26 апреля 2024 года специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам.