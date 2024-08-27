Борис Ротенберг: «Команды Академии «Локо» за прошедшую неделю выиграли три крупных турнира»

Директор Департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг поздравил «Локо» — 2015 с победой в турнире на призы Рената Дасаева.

В финале команда обыграла московский «Спартак» со счетом 1:0.

«Поздравляю парней из команды 2015 года рождения, их тренеров и родителей с победой в престижном турнире на призы Рината Дасаева! Многим может показаться, что такие результаты и кубки в детском футболе не имеют большого значения, но мы в «Локомотиве» уверены, что именно они формируют дух победителей. Я верю, что у «Локомотива» светлое будущее! Команды нашей Академии за прошедшую неделю выиграли три крупных турнира: «Локо» — 2010 и 2012 победили в международных турнирах, а «Локо» — 2015 стал сильнейшим на турнире среди команд со всей России. Три чемпионства за неделю — это историческое событие», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».