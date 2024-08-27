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Борис Ротенберг: «Команды Академии «Локо» за прошедшую неделю выиграли три крупных турнира»

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«Локо» — 2015 выиграл Кубок турнира на призы Рината Дасаева.
Фото ФК «Локомотив»

Директор Департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг поздравил «Локо» — 2015 с победой в турнире на призы Рената Дасаева.

В финале команда обыграла московский «Спартак» со счетом 1:0.

«Поздравляю парней из команды 2015 года рождения, их тренеров и родителей с победой в престижном турнире на призы Рината Дасаева! Многим может показаться, что такие результаты и кубки в детском футболе не имеют большого значения, но мы в «Локомотиве» уверены, что именно они формируют дух победителей. Я верю, что у «Локомотива» светлое будущее! Команды нашей Академии за прошедшую неделю выиграли три крупных турнира: «Локо» — 2010 и 2012 победили в международных турнирах, а «Локо» — 2015 стал сильнейшим на турнире среди команд со всей России. Три чемпионства за неделю — это историческое событие», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

Источник: ФК Локомотив
Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
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Радимов назвал причины результативной игры «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Динамо

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Динамо Мх

 5 1 0
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