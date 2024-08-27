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Сегодня, 16:11

Радимов: «Акрон» с такой игрой очень скоро окажется на последнем месте»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов прокомментировал игру «Акрона» на старте сезона.

«Акрон» с такой игрой очень скоро окажется на последнем месте и без вариантов. Потому что, да, они стараются играть в футбол, они действуют от себя, но мастерства в этой лиге намного больше, чем в ФНЛ. И здесь конкурентоспособные команды гораздо сильнее, и рано или поздно наказывают. Так было и с «Локомотивом», так было и с «Рубином», когда они играли. ЦСКА по делу выиграл и выиграл по делу крупно, а «Акрону» надо что-то думать, потому что футболисты в команде я не могу сказать, что плохие, но уровень средний, уровень аутсайдера нашего чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

В 6-м туре РПЛ «Акрон» крупно уступил на выезде ЦСКА (0:4). На данный момент клуб из Тольятти с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Ростов – Факел
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