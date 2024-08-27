Президент «Урала» Иванов заявил, что никто по Егорычеву не обращался

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что в клуб не приходило предложений о трансфере полузащитника Андрея Егорычева. Он также отметил, что не знает об интересе к игроку со стороны российских команд.

«К нам никто не обращался по Андрею Егорычеву. У нас с ним контракт. Ни о каком интересе, «Ростова», «Сочи» или «Крыльев» я не знаю», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Егорычев является воспитанником воронежского футбола. За «Урал» полузащитник выступает с января 2018 года.