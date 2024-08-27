Президент «Урала» Иванов заявил, что никто по Егорычеву не обращался
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что в клуб не приходило предложений о трансфере полузащитника Андрея Егорычева. Он также отметил, что не знает об интересе к игроку со стороны российских команд.
«К нам никто не обращался по Андрею Егорычеву. У нас с ним контракт. Ни о каком интересе, «Ростова», «Сочи» или «Крыльев» я не знаю», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
Егорычев является воспитанником воронежского футбола. За «Урал» полузащитник выступает с января 2018 года.
Источник: РБ Спорт
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|3
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|
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|2
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|5
|
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|1
|1
|4
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|4
|
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|6
|1
|1
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|6
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
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|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
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|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
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|1.09
|19:45
|
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|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
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Максим Глушенков
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Рубин
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
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Бителло
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
|
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Динамо Мх
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|1
|0
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Даниил Фомин
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Химки
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