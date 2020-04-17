Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева подколола главного тренера «Зенита-2» и известного в прошлом футболиста Владислава Радимова. Нужно отметить, что их связывают дружеские отношения и ее фраза носила шуточный характер.

— Меня сильно вдохновляет баскетбол, — призналась Вяхирева. — Если пропадает мотивация, я просто включаю хайлайты НБА. В основном Майкла Джордана или Стефана Карри. И мне это прям поднимает дух. Очень заряжает. Аллен Айверсон тоже топ.

— А нарезки игр Владислава Радимова не вдохновляют?

— Да он мешок, что его смотреть! Если серьезно, то меня еще в помине не было, когда он играл. Да и футбол вообще меня не вдохновляет. (Владимир Иванов)

Большое интервью Вяхиревой читайте на сайте «СЭ» завтра