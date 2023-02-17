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Дугалич: «В «Тосно» не чувствовалось, что Погребняк такой великий и знаменитый»

Дугалич рассказал о том, каким ему запомнился нападающий Погребняк
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Тосно» Раде Дугалич рассказал о том, каким ему запомнился нападающий Павел Погребняк.

«Как себя проявляли Погребняк и Быстров? Они легенды российского футбола. Больше общался с Погребняком, мы до сих пор на связи. Он отличный парень, только хорошие слова могу в его адрес сказать. Никогда не чувствовалось, что Паша такой великий и знаменитый, мы все с большим удовольствием общались друг с другом. Погребняк всегда мог и пошутить, и что-то подсказать на тренировке. С кем из игроков на связи? Да со многими: с Артуром Нигматуллиным, Антоном Заболотным, Вагизом Галиулиным, Андреем Буйволовым, Георгием Мелкадзе. Даже с теми же Быстровым и Милевским, которые были с нами, периодически переписываемся. Плюс не стоит забывать о балканцах, а также о главном тренере Дмитрии Парфенове. Часто с ребятами вспоминаем те хорошие времена», — приводит слова Дугалича «РБ Спорт».

Погребняк является чемпионом России и победителем Кубка УЕФА в составе «Зенита». В составе «Тосно» он стал обладателем Кубка России. Нападающий является членом Клуба Григория Федотова, на его счету 125 голов за карьеру.

Источник: https://metaratings.ru/news/dugalich-v-tosno-ne-chuvstvovalos-chto-pogrebnyak-takoi-velikii-i-znamenityi-228604/
Павел Погребняк
Раде Дугалич
Футбол
ФК Тосно
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит

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Краснодар

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