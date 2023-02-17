Дугалич: «В «Тосно» не чувствовалось, что Погребняк такой великий и знаменитый»

Бывший защитник «Тосно» Раде Дугалич рассказал о том, каким ему запомнился нападающий Павел Погребняк.

«Как себя проявляли Погребняк и Быстров? Они легенды российского футбола. Больше общался с Погребняком, мы до сих пор на связи. Он отличный парень, только хорошие слова могу в его адрес сказать. Никогда не чувствовалось, что Паша такой великий и знаменитый, мы все с большим удовольствием общались друг с другом. Погребняк всегда мог и пошутить, и что-то подсказать на тренировке. С кем из игроков на связи? Да со многими: с Артуром Нигматуллиным, Антоном Заболотным, Вагизом Галиулиным, Андреем Буйволовым, Георгием Мелкадзе. Даже с теми же Быстровым и Милевским, которые были с нами, периодически переписываемся. Плюс не стоит забывать о балканцах, а также о главном тренере Дмитрии Парфенове. Часто с ребятами вспоминаем те хорошие времена», — приводит слова Дугалича «РБ Спорт».

Погребняк является чемпионом России и победителем Кубка УЕФА в составе «Зенита». В составе «Тосно» он стал обладателем Кубка России. Нападающий является членом Клуба Григория Федотова, на его счету 125 голов за карьеру.