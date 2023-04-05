Радченко: «Если Малкому придет предложение от хорошего европейского клуба, «Зенит» должен его отпустить»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе форварда Малкома из петербургского клуба.

«У Малкома были предложения этой зимой, они наверняка есть. Конечно, он будет их рассматривать. Если предложение придет от хорошего, сильного, европейского клуба, все в «Зените» должны с пониманием отнестись к Малкому и отпустить его», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

Также он ответил на вопрос, потянет ли Малком уровень европейского топ-клуба.

«Он играл за «Барселону», а этот клуб простых людей не берет. Конечно, Малком — футболист европейского уровня», — добави экс-футболист.

Ранее бразильский футболист заявил, что раздумывает о возвращении в чемпионаты, команды из которых участвуют в еврокубках.

В текущем сезоне Малком провел 27 матчей за «Зенит», забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач.