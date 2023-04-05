Бевеев — о том, что он может быть заигран за сборную Казахстана: «Вопрос закрыт»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев отреагировал на информацию о том, что он может быть заигран за национальную команду Казахстана.

«Гражданство Казахстана? Спросите у журналистов, которые это пишут. Думаю, они расскажут, какая ситуация была. Я также об этом прочитал, и все. Ничего об этом не знаю. Я родился в Калмыкии. А это что? Правильно, Россия. Вот и все, вопрос закрыт», — приводит Sport24 слова Бевеева.

По данным портала Transfermarkt, у 27-летнего защитника двойное гражданство — России и Казахстана.