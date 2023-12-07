Филипович посоветовал Самородову не переходить в российский клуб
Хорватский нападающий «Актобе» Андрия Филипович рассказал, что посоветовал одноклубнику Максиму Самородову не переходить в российский клуб.
«Максу нужно переходить в Европу, чтобы развиваться как игроку. Я разговаривал с ним и посоветовал уезжать в Европу и не рассматривать предложения из России. Время покажет, куда он перейдет», — цитирует Филиповича Metaratings.kz.
Ранее стало известно, что «Крылья Советов» интересуются полузащитником сборной Казахстана Максимом Самородоым.
Источник: Metaratings.kz
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|
3
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|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
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|7
|7
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|28
|
6
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|17
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|7
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|
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|5
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|20
|
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|5
|4
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|18-26
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|
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|17
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|4
|9
|18-23
|16
|
14
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|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
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|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
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|17
|3
|1
|13
|16-30
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|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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