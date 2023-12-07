Филипович посоветовал Самородову не переходить в российский клуб

Хорватский нападающий «Актобе» Андрия Филипович рассказал, что посоветовал одноклубнику Максиму Самородову не переходить в российский клуб.

«Максу нужно переходить в Европу, чтобы развиваться как игроку. Я разговаривал с ним и посоветовал уезжать в Европу и не рассматривать предложения из России. Время покажет, куда он перейдет», — цитирует Филиповича Metaratings.kz.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» интересуются полузащитником сборной Казахстана Максимом Самородоым.