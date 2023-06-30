Агент Живоглядова анонсировал скорое подписание контракта защитником с клубом РПЛ
Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о будущем 29-летнего российского защитника Дмитрия Живоглядова, который 30 июня покинул «Локомотив» на правах свободного агента.
«Живоглядов скоро подпишет контракт с клубом из РПЛ. С каким? Скоро клуб объявит», — приводит слова Мижгуркиса Metaratings.ru.
Живоглядов сыграл в 94 матчах за железнодорожников, отметившись 10 голевыми передачами. Он играл за «Локомотив» с 2019 года.
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11
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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