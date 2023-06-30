Агент Живоглядова анонсировал скорое подписание контракта защитником с клубом РПЛ

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о будущем 29-летнего российского защитника Дмитрия Живоглядова, который 30 июня покинул «Локомотив» на правах свободного агента.

«Живоглядов скоро подпишет контракт с клубом из РПЛ. С каким? Скоро клуб объявит», — приводит слова Мижгуркиса Metaratings.ru.

Живоглядов сыграл в 94 матчах за железнодорожников, отметившись 10 голевыми передачами. Он играл за «Локомотив» с 2019 года.