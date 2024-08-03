Радченко — о Глушенкове: «Самые приятные впечатления. Он сразу влился в команду»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для СЭ" поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«От игры Максима впечатления самые приятные. Во-первых, футболист сразу влился в команду, будто он и не новичок, а играет в этом клубе давным-давно. У него есть понимание с партнерами, а это дорогого стоит», — сказал Радченко «СЭ».

В активе 25-летнего россиянина шесть забитых мячей после трех туров. Он возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ.

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице. В следующем туре, 10 августа, «Зенит» сыграют против московского «Динамо».

Денис Сафронов