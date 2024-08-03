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Маркиньос: «Когда пришло предложение от «Спартака», я сразу согласился»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Спартака» Маркиньос рассказал, как принимал решение о переходе в московский клуб.

«Когда пришло предложение от «Спартака», я долго не раздумывал. И принял решение, потому что это внушительный клуб с богатой историей. Когда Томаш Амарал связался со мной по поводу предложения, то я сразу согласился. Не сомневался, что принимаю правильное решение», — цитирует Маркиньоса официальный сайт красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 24-летним бразильцем 3 августа. Его соглашение рассчитано на три года. Сообщалось, что красно-белые перехватили вингера у «Локомотива».

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 97 проведенных матчей за команду, в которых он забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

5 августа «Спартак» дома сыграет против «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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В «Зените» сообщили, что «Ростов» и РПЛ не высказались против закрытия крыши на стадионе

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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