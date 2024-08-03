Агент Сафонов рассказал об адаптации Бозова в «Балтике»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о переходе защитника Никиты Бозова в «Балтику».

«Никита постепенно адаптируется в «Балтике». Недавно сыграл за вторую команду, набирает форму. Его постепенно подводят к первой команде. Думаю, уже в следующих играх будет в основе», — цитирует агента «РБ Спорт».

Бозов является воспитанником «Спартака». За вторую команду красно-белых в сезоне-2023/24 он провел 13 матчей, сделав одну результативную передачу.