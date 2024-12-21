Радченко назвал главных претендентов на отъезд из РПЛ в Европу в 2025 году

Бывший нападающий испанского «Депортиво» и сборной России Дмитрий Радченко назвал футболистов, которые в 2025 году могут перейти в европейский чемпионат.

«Главный претендент на отъезд в Европу в 2025 году? Если уезжать, то в топ-чемпионат. В этих лигах интересуются молодыми игроками, которые проявляют себя не один сезон, держат поднятую планку годами. По одному сезону вряд ли будут делать выводы. Поэтому назову Максима Глушенкова, который, к сожалению, получал травмы. Но назову еще более молодого Алексея Батракова», — приводит слова Радченко Legalbet.

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.

19-летний Батраков сыграл за «Локомотив» 27 встреч, забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.