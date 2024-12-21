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Радченко назвал главных претендентов на отъезд из РПЛ в Европу в 2025 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий испанского «Депортиво» и сборной России Дмитрий Радченко назвал футболистов, которые в 2025 году могут перейти в европейский чемпионат.

«Главный претендент на отъезд в Европу в 2025 году? Если уезжать, то в топ-чемпионат. В этих лигах интересуются молодыми игроками, которые проявляют себя не один сезон, держат поднятую планку годами. По одному сезону вряд ли будут делать выводы. Поэтому назову Максима Глушенкова, который, к сожалению, получал травмы. Но назову еще более молодого Алексея Батракова», — приводит слова Радченко Legalbet.

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.

19-летний Батраков сыграл за «Локомотив» 27 встреч, забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Алексей Батраков
Дмитрий Радченко
Максим Глушенков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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 - : -
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