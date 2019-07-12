Рабинер предложил РФС учредить ежегодный приз имени Федора Черенкова за высокое мастерство и верность футболу

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер, соавтор (вместе с Владимиром Галединым) книги "Федор Черенков", вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей", на ее презентации в ресторане "На Шаболовке" предложил руководству Российского футбольного союза учредить ежегодный приз по принципу вручаемого в НХЛ "Билл Мастертон Трофи" – за высокое спортивное мастерство и верность футболу, и дать ему имя Федора Черенкова.

Черенков, лучший футболист СССР 1983 и 1989 годов, трехкратный чемпион СССР и чемпион России, воспитанник "Спартака", выступавший за основной состав красно-белых с 1978 до 1993 года, – рекордсмен клуба всех времен по числу проведенных матчей. За исключением полугодового отрезка во французском "Ред Стар", всю карьеру провел в "Спартаке". ​

Рабинер презентовал книгу о Черенкове