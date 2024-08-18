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Сегодня, 20:08

Пятибратов заявил, что ему стыдно перед болельщиками «Факела»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) на пресс-конференции после матча 5-го тура РПЛ.

Встреча должна была пройти в Воронеже, но власти Воронежской области приняли решение временно приостановить проведение массовых мероприятий на территории региона в целях безопасности. РПЛ после обсуждения с обоими клубами разрешила командам поменяться кругами и провести игру на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

— «Спартак» сегодня был лучше нас в реализации и создал больше возможностей. Мы очень плохо начали матч. Сейчас в раздевалке был откровенный мужской разговор. Я знаю, в чем проблема. В ближайшее время я буду прикладывать все усилия, чтобы ее решить. Мы очень расстроены результатом. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас про любых результатах. Даже стыдно было реагировать на их поддержку.

— Сказался ли перенос матча в Москву?

— Конечно, сказалось на подготовке. Наш тренерский штаб провел одну тренировку не в оптимальном составе, потом была восстановительная, потом дорога. Конечно, это вносит свои коррективы.

48-летний Пятибратов возглавил «Факел» 14 августа после отставки своего предшественника Игоря Черевченко. Ранее тренер уже работал в Воронеже с 2022 по 2023 год.

После 5 матчей воронежский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 1 набранным очком.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
6
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
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19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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