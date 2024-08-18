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Сегодня, 19:56

Станкович заявил, что «Спартак» «слишком сильно» контролировал игру в матче с «Факелом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции после матча 5-го тура РПЛ с «Факелом» (3:0) призвал своих игроков не расслабляться даже при серьезном преимуществе над соперником.

— Сложилось мнение, что вы отлично мотивируете команду. Даже в Оренбурге команду было сложно упрекнуть в самоотдаче, но окончательно понятно стало сегодня. Как вам это удалось?

— Комплименты ребятам. Это наша работа. Это уважение к самому себе, партнеру и работе, которую мы делаем. Каждый футболист участвует в тренировках и выкладывается полностью. Каждый хочет давать больше, чем может. Сегодня, возможно, мы слишком сильно контролировали игру. По вовлеченности и самоотдаче никаких вопросов нет.

— Что значит «слишком контролировали»?

— Когда счет стал 2:0, я увидел некую расслабленность. Я требователен в этом отношении. Мы должны были прессинговать и играть.

— «Спартак» играет на ноль на протяжении последних матчей. На что нужно особенно обратить внимание в следующей игре?

— Самое важное сейчас — отдохнуть. А уже со вторника начнем готовиться. Это очень важный матч (с «Зенитом» в рамках 6-го тура РПЛ — Прим. «СЭ»). Мы очень много внимания уделяем деталям на тренировках, именно они делают результат вдолгую.

45-летний Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/25. Под его руководством команда провела 7 матчей во всех турнирах (5 побед, 1 поражение, 1 ничья).

В следующем матче красно-белые на выезде сыграют против действующего лидера турнирной таблицы РПЛ «Зенита». Игра состоится 24 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
6
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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