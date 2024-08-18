Станкович заявил, что «Спартак» «слишком сильно» контролировал игру в матче с «Факелом»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции после матча 5-го тура РПЛ с «Факелом» (3:0) призвал своих игроков не расслабляться даже при серьезном преимуществе над соперником.
— Сложилось мнение, что вы отлично мотивируете команду. Даже в Оренбурге команду было сложно упрекнуть в самоотдаче, но окончательно понятно стало сегодня. Как вам это удалось?
— Комплименты ребятам. Это наша работа. Это уважение к самому себе, партнеру и работе, которую мы делаем. Каждый футболист участвует в тренировках и выкладывается полностью. Каждый хочет давать больше, чем может. Сегодня, возможно, мы слишком сильно контролировали игру. По вовлеченности и самоотдаче никаких вопросов нет.
— Что значит «слишком контролировали»?
— Когда счет стал 2:0, я увидел некую расслабленность. Я требователен в этом отношении. Мы должны были прессинговать и играть.
— «Спартак» играет на ноль на протяжении последних матчей. На что нужно особенно обратить внимание в следующей игре?
— Самое важное сейчас — отдохнуть. А уже со вторника начнем готовиться. Это очень важный матч (с «Зенитом» в рамках 6-го тура РПЛ — Прим. «СЭ»). Мы очень много внимания уделяем деталям на тренировках, именно они делают результат вдолгую.
45-летний Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/25. Под его руководством команда провела 7 матчей во всех турнирах (5 побед, 1 поражение, 1 ничья).
В следующем матче красно-белые на выезде сыграют против действующего лидера турнирной таблицы РПЛ «Зенита». Игра состоится 24 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
6
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0