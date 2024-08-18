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Сегодня, 20:09

Станкович: «Мне нравится играть с двумя нападающими»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Факела» (3:0).

— Эта игра должна пройти в Воронеже. Как менялась от этого ваша подготовка? Рады ли вы тому, что игра была перенесена?

— Я работаю по тому графику, который есть. Нам о переносе было сообщено заранее. И мы профессионально подошли к подготовке.

— Возможен от вариант, когда два центральных нападающих будут играть вместе с первых минут?

— Когда я играю с двумя нападающими, это не эксперимент, а решение. Я знаю, какие задачи перед ними стоят. С «Ахматом» мы играли с линией атаки в 5-6 футболистов постоянно. Играть с двумя нападающими мне нравится. Жозе и Угальде совместимы. Посмотрим. Сейчас начало сезона. Посмотрим, как будет дальше.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Манфреда Угальде в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. «Спартак» выдал яркое шоу в игре с «Факелом». До «Зенита» — одна победа

«Спартак» переместился на четвертое место в таблице РПЛ, набрав десять очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе один балл.

В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом», а «Факел» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 24 августа.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
6
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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