Станкович: «Мне нравится играть с двумя нападающими»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Факела» (3:0).

— Эта игра должна пройти в Воронеже. Как менялась от этого ваша подготовка? Рады ли вы тому, что игра была перенесена?

— Я работаю по тому графику, который есть. Нам о переносе было сообщено заранее. И мы профессионально подошли к подготовке.

— Возможен от вариант, когда два центральных нападающих будут играть вместе с первых минут?

— Когда я играю с двумя нападающими, это не эксперимент, а решение. Я знаю, какие задачи перед ними стоят. С «Ахматом» мы играли с линией атаки в 5-6 футболистов постоянно. Играть с двумя нападающими мне нравится. Жозе и Угальде совместимы. Посмотрим. Сейчас начало сезона. Посмотрим, как будет дальше.

«Спартак» переместился на четвертое место в таблице РПЛ, набрав десять очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе один балл.

В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом», а «Факел» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 24 августа.