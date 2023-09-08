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Сегодня, 11:48

Пятибратов считает, что Ташуев может быстро исправить положение «Факела» в РПЛ

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера воронежского клуба.

«Хотелось бы надеяться, что он сохранит прописку «Факела» в РПЛ. Потому что это очень опытный специалист. В прошлом году Ташуев очень плодотворно поработал в «Ахмате». В этом году неудачный старт был, и из-за этого последовала отставка. А так я лично знаю Сергея, он очень вдумчивый, очень порядочный человек, очень хорошо знает свою работу. У него большой опыт за плечами. Это тот человек, который может очень быстро изменить ситуацию в «Факеле», — сказал Пятибратов «СЭ».

Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» 15 августа. «Факел» 5 сентября объявил об уходе Вадима Евсеева. После 7 туров воронежцы с 4 очками занимают предпоследнее место в РПЛ.

В первом матче под руководством Ташуева «Факел» в гостях сыграет с «Уралом» в 8-м туре РПЛ. Матч пройдет 17 сентября.

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
Сергей Ташуев
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    4
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    5
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    6
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