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Пять футболистов «Динамо» назвали зенитовца Клаудиньо лучшим в РПЛ, трое — за Шиманьски

Пять футболистов «Динамо» назвали зенитовца Клаудиньо лучшим в РПЛ
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футболисты «Динамо» отдали предпочтение полузащитнику «Зенита» Клаудиньо при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата пятеро динамовцев поставили зенитовца на первое место. Такой выбор сделали защитник Фабиан Бальбуэна, полузащитники Арсен Захарян, Денис Макаров, Даниил Фомин и Себастьян Шиманьски.

Трижды лучшим был назван Шиманьски. Польского хавбека первым поставили защитник Гильермо Варела, полузащитник Никола Моро и форвард Федор Смолов.

Вратарь и капитан команды Антон Шунин назвал в топ-3 только одноклубников. Его тройка — Фомин, Шимантски, Захарян.

«Динамо»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото "СЭ"
«Динамо»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов.
Фото «СЭ»

Статистика Клаудиньо — на странице игрока.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».

Клаудиньо
Себастьян Шиманьски
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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