Пять футболистов «Динамо» назвали зенитовца Клаудиньо лучшим в РПЛ

Футболисты «Динамо» отдали предпочтение полузащитнику «Зенита» Клаудиньо при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата пятеро динамовцев поставили зенитовца на первое место. Такой выбор сделали защитник Фабиан Бальбуэна, полузащитники Арсен Захарян, Денис Макаров, Даниил Фомин и Себастьян Шиманьски.

Трижды лучшим был назван Шиманьски. Польского хавбека первым поставили защитник Гильермо Варела, полузащитник Никола Моро и форвард Федор Смолов.

Вратарь и капитан команды Антон Шунин назвал в топ-3 только одноклубников. Его тройка — Фомин, Шимантски, Захарян.

«Динамо»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Статистика Клаудиньо — на странице игрока.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».