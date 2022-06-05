Владимир Федотов останется на посту главного тренера «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов останется в команде на следующий сезон, утверждает Metaratings.ru.

Все решилось после разговора специалиста с владельцем футбольного клуба Борисом Ротенбергом. Ожидается, что «Сочи» официально подтвердит данную информацию уже в ближайшее время.

Ранее интерес к Федотову проявляли московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

В минувшем розыгрыше Тинькофф чемпионата России «Сочи» впервые в своей истории завоевал серебряные награды, обойдя на финишной прямой «Динамо».