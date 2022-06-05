РФС назвал контролируемой ситуацию с устранением недочетов на стадионе «Факела»

Российский футбольный союз (РФС) считает контролируемой ситуацию с устранением воронежским «Факелом» недочетов, выявленных комиссией по лицензированию, в настоящий момент все необходимые для их исправления работы оплачены и ведутся.

«При проведении процедуры лицензирования футбольных клубов РФС оценивает претендентов на соответствие комплексу критериев. Требования к стадиону являются одними из важнейших, но не единственными. Футбольный клуб «Факел» подтвердил, что соответствует предъявляемым к претендентам на лицензию РФС-1 требованиям. При этом Российский футбольный союз определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочеты должны быть устранены, — говорится в сообщении на запрос ТАСС. — Решения комиссии по лицензированию РФС были приняты к исполнению руководством «Факела» и администрацией региона, в настоящий момент все необходимые для исправления ситуации подрядчики законтрактованы, работы оплачены и ведутся. Таким образом, РФС считает ситуацию полностью контролируемой».

3 июня пресс-служба РФС опубликовала список клубов, получивших лицензии для выступления в Тинькофф РПЛ и первенстве первого дивизиона Олимп — ФНЛ-1. В него попал и «Факел», получивший лицензию РФС-1.

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 74 очка в 38 играх, и получил право выступить в РПЛ.