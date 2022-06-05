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Сегодня, 15:09

РФС назвал контролируемой ситуацию с устранением недочетов на стадионе «Факела»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) считает контролируемой ситуацию с устранением воронежским «Факелом» недочетов, выявленных комиссией по лицензированию, в настоящий момент все необходимые для их исправления работы оплачены и ведутся.

«При проведении процедуры лицензирования футбольных клубов РФС оценивает претендентов на соответствие комплексу критериев. Требования к стадиону являются одними из важнейших, но не единственными. Футбольный клуб «Факел» подтвердил, что соответствует предъявляемым к претендентам на лицензию РФС-1 требованиям. При этом Российский футбольный союз определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочеты должны быть устранены, — говорится в сообщении на запрос ТАСС. — Решения комиссии по лицензированию РФС были приняты к исполнению руководством «Факела» и администрацией региона, в настоящий момент все необходимые для исправления ситуации подрядчики законтрактованы, работы оплачены и ведутся. Таким образом, РФС считает ситуацию полностью контролируемой».

3 июня пресс-служба РФС опубликовала список клубов, получивших лицензии для выступления в Тинькофф РПЛ и первенстве первого дивизиона Олимп — ФНЛ-1. В него попал и «Факел», получивший лицензию РФС-1.

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 74 очка в 38 играх, и получил право выступить в РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/14827087
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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  • John Doe

    Не ной. Никто не будет. Я вот Воронежу только рад. Искренне. Но хочу чтобы были как взрослые.. Еще бы прокладку газмяса из Оренбурга на Балтику махнул не глядя.

    05.06.2022

  • Вадим Непобедим

    Хочется понять кто гонит волну на Факел,кому неймется?Даже с закрытыми глазами видно,что в первую очередь это Газизов,ну и Рубин не отстает.Там главные правдоискатели. РПЛ лучше бы озаботилась газоном,по которому бегают футболисты,а не размером раздевалки. ВУфе раздевалка больше,зато Воронежская травка радут в отличии от вечнозеленой в Уфе.

    05.06.2022

  • John Doe

    Вы контролировать будете, или общество? \ Вы уже наконтролировались.

    05.06.2022

    • В «Сочи» назвали Нобоа лучшим игроком чемпионата, в том числе — он сам

    Пять футболистов «Динамо» назвали зенитовца Клаудиньо лучшим в РПЛ, трое — за Шиманьски
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    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
    2
    		 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
    3
    		 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
    4
    		 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
    5
    		 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
    6
    		 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
    7
    		 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
    8
    		 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
    9
    		 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
    10
    		 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
    11
    		 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
    12
    		 Урал 30 8 9 13 27-35 33
    13
    		 Химки 30 7 11 12 34-47 32
    14
    		 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
    15
    		 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
    16
    		 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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    21.05 17:00
    Арсенал – Урал
    		 1 : 2
    21.05 17:00
    Динамо – Сочи
    		 1 : 5
    21.05 17:00
    Краснодар – Ахмат
    		 1 : 1
    21.05 17:00
    Кр. Советов – Локомотив
    		 0 : 1
    21.05 17:00
    Н. Новгород – Зенит
    		 1 : 0
    21.05 17:00
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    		 1 : 2
    21.05 17:00
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    		 2 : 1
    21.05 17:00
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    		 4 : 0
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    Г
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    Уфа

    		 19
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Сочи

    		 14
    Дмитрий Полоз

    Дмитрий Полоз

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    		 14
    П
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    Крылья Советов

    		 9
    Далер Кузяев

    Далер Кузяев

    Зенит

    		 7
    Реми Кабелла

    Реми Кабелла

    Краснодар

    		 6
    И К Ж
    Максимилиано Кофрие

    Максимилиано Кофрие

    Спартак

    		 17 1 4
    Горан Чаушич

    Горан Чаушич

    Арсенал Т

    		 23 1 4
    Гжегож Крыховяк

    Гжегож Крыховяк

    Краснодар

    		 15 1 0
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