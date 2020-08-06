Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что в команде якобы были выявлены случаи коронавируса.

— Появилась информация о зараженных в «Зените». Правда ли это? — вопрос Медведеву.

— Мы все тесты перепроверяем по три раза. Человек, чей тест дал положительный результат, давно изолирован от команды, все органы извещены. И он сдает повторные.

— Информация о Шамкине — неправда?

— Мы фамилии не раскрываем — это врачебная тайна, а сомнительный результат теста при последующих анализах оказался отрицательным.

— Вам не кажется, что вся история выглядит спланированной акцией против «Зенита»?

— Это абсолютно не важно, у нас все под контролем, а слухи и их источники всегда нужно проверять. Пускай клевещут. У нас команда после золотого дубля готовится к новому сезону. Задача — выиграть третий раз подряд чемпионат. А ближайшая задача — матч с «Локомотивом». На игру поехали те, кто готовы. (Гоша Чернов)