Пуцко подписал контракт с «Ахматом»
Защитник Александр Пуцко подписал контракт с «Ахматом», сообщает пресс-служба грозненского клуба. Ранее «Уфа» объявила об уходе 27-летнего россиянина из команды в связи с окончанием срока действия соглашения.
Контракт Пуцко с «Ахматом» рассчитан на 2 года, игрок будет выступать под номером «55». Футболист уже прибыл в расположение нового клуба и провел первую тренировку.
В сезоне-2019/20 защитник провел за команду 21 матч, на его счету 1 результативная передача.
Бывший защитник «Уфы» Александр Пуцко перешел в «Ахмат». Контракт с россиянином подписан на 2 года.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020
В «Ахмате» Александр выбрал номер 55.
Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку.
Желаем удачи и успехов! pic.twitter.com/y2nXPrlRdS