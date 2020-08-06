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Пуцко подписал контракт с «Ахматом»

16:25
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Защитник Александр Пуцко подписал контракт с «Ахматом», сообщает пресс-служба грозненского клуба. Ранее «Уфа» объявила об уходе 27-летнего россиянина из команды в связи с окончанием срока действия соглашения.

Контракт Пуцко с «Ахматом» рассчитан на 2 года, игрок будет выступать под номером «55». Футболист уже прибыл в расположение нового клуба и провел первую тренировку.

В сезоне-2019/20 защитник провел за команду 21 матч, на его счету 1 результативная передача.

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