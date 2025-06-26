«Локомотив» объявил о переходе Французова

«Локомотив» сообщил о подписании контракта с 21-летним вингером Александром Французовым до 2028 года. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы клуба.

«Александр Французов — игрок «Локомотива»! Соглашение с 21-летним вингером рассчитано до конца 2028 года. Французов — обладатель Суперкубка Белоруссии-2022 в составе БАТЭ из Борисова. После подписания контракта Александр вернется в «Арсенал», где будет выступать на правах аренды до конца 2025 года», — сообщила клубная пресс-служба.

По итогам завершившегося сезона чемпионом России стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место, а тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Локомотив» завершил сезон на шестом месте. Воронежский «Факел» и «Оренбург» напрямую выбыли в первую лигу.