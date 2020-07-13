Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением об игре 28-го тура Тинькофф чемпионата России с «Рубином» (1:1). В этом матче нападающий забил гол: Чалов отличается в третьей встрече подряд.

— Обидно упустили победу, потеряли очки, с чем это связываешь?

— Матч был достаточно непростой, мы владели преимуществом, забили гол. Потом расслабились, отдали инициативу и получили ответный мяч, — цитирует игрока сайт москвичей.

— Ты забиваешь в третьем матче подряд...

— Наверное, нельзя сказать «стараюсь делать свою работу», просто выхожу и играю. Получаю удовольствие.

— Ты был признан игроком матча, выбор делал Олег Корнаухов. Это заслуженная награда, или не обошлось без протекции твоего бывшего тренера?

— Думаю, я получил приз по блату (улыбается). В прошлый раз, когда играли с «Рубином», он тоже был экспертом в студии и дал мне эту награду. Их у меня всего две, спасибо Олегу Дмитриевичу (смеется).