"Простите, я не увлекаюсь футболом". Свидетель из кафе - о Кокорине и Мамаеве

Сегодня Пресненский суд продолжает рассматривать дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первым допросили свидетеля Дмитрия Сорокина, официанта "Кофемании". Он ответил на вопросы адвокатов игроков.
– Вы не наблюдали удар стулом?
– Нет, не видел.
– Вы вообще видели агрессию со стороны А.Кокорина?
– Только речь. Когда я вошел в зону конфликта, кричало много человек. Поэтому не наблюдал. Именно в сторону Пака. Я просто этого не видел. Возможно, если что-то и происходило, я смотрел в другую сторону. Лично я никакого конфликта не видел, только слышал крики.
– А до конфликта заходили в зал?
– Заходил.
– Как они себя вели?
– Компании в таком количестве сложно вести себя тихо. Ни к кому не приставали.
– Вы с другими сотрудниками обсуждали конфликт? В курилке, например?
– Да, обсуждали.
– Кто-то говорил, из-за чего начался конфликт?
– Возможно, я не от коллег слышал, а от гостей, что кто-то кого-то обозвал. Не помню, от кого. Слышал краем уха эту информацию.
– Вы давно работаете в Кофемании?
– Два года.
– Кокорина видели там?
– Простите, я не увлекаюсь футболом. И я не знал, кто это конкретно.
– Они вам грубили, когда зашли?
– Нет.
– Как вы их провожали?
– Возможно, пришли сначала пара других молодых людей, потому девушки. Эти ребята пришли позже.
– Они к кому-то обращались?
– Нет, они разговаривали между собой.
– Конфликт произошел спонтанно? Или они договорились? Как думаете?
– Думаю, о таком никто не договаривается. Мое мнение, что нет. Но это мое мнение.
Вдобавок официант в ответ на вопрос о деталях того утро ответил:
– Я и тогда-то не особо понимал, что происходит. А теперь столько времени прошло... (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)