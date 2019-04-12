"Простите, я не увлекаюсь футболом". Свидетель из кафе - о Кокорине и Мамаеве

Сегодня Пресненский суд продолжает рассматривать дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первым допросили свидетеля Дмитрия Сорокина, официанта "Кофемании". Он ответил на вопросы адвокатов игроков.

– Вы не наблюдали удар стулом?

– Нет, не видел.

– Вы вообще видели агрессию со стороны А.Кокорина?

– Только речь. Когда я вошел в зону конфликта, кричало много человек. Поэтому не наблюдал. Именно в сторону Пака. Я просто этого не видел. Возможно, если что-то и происходило, я смотрел в другую сторону. Лично я никакого конфликта не видел, только слышал крики.

– А до конфликта заходили в зал?

– Заходил.

– Как они себя вели?

– Компании в таком количестве сложно вести себя тихо. Ни к кому не приставали.

– Вы с другими сотрудниками обсуждали конфликт? В курилке, например?

– Да, обсуждали.

– Кто-то говорил, из-за чего начался конфликт?

– Возможно, я не от коллег слышал, а от гостей, что кто-то кого-то обозвал. Не помню, от кого. Слышал краем уха эту информацию.

– Вы давно работаете в Кофемании?

– Два года.

– Кокорина видели там?

– Простите, я не увлекаюсь футболом. И я не знал, кто это конкретно.

– Они вам грубили, когда зашли?

– Нет.

– Как вы их провожали?

– Возможно, пришли сначала пара других молодых людей, потому девушки. Эти ребята пришли позже.

– Они к кому-то обращались?

– Нет, они разговаривали между собой.

– Конфликт произошел спонтанно? Или они договорились? Как думаете?

– Думаю, о таком никто не договаривается. Мое мнение, что нет. Но это мое мнение.

Вдобавок официант в ответ на вопрос о деталях того утро ответил:

– Я и тогда-то не особо понимал, что происходит. А теперь столько времени прошло... (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!