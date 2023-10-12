Промес в четвертый раз получил приз лучшему игроку сезона от фанатов «Спартака»

Полузащитник «Спартака» в четвертый раз стал обладателем приза «Золотой кабан», сообщает пресс-служба клуба. Награда вручается болельщиками по итогам сезона.

Ранее голландец признавался лучшим по итогам сезонов: 2014/15, 2015/16 и 2021/22.

На церемонии вручения присутствовали болельщики и генеральный директор клуба Олег Малышев.

В сезоне 2022/23 Квинси установил личный рекорд результативности. В 37 матчах на его счету было 25 забитых мячей.