Промес после гола в ворота ЦСКА пробежал через техническую зону армейцев и обнялся с Абаскалем

Вингер «Спартака» Квинси Промес эмоционально отреагировал на свой гол на 39-й минуте матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

После того, как футболист отправил мяч в ворота соперника, он пробежал через техническую зону ЦСКА, которая была ближе к воротам, а затем обнялся с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Квинси прервал семиматчевую безголевую серию в чемпионате России.

Счет после первого тайма матча 1:1. Первый гол в игре забил полузащитник армейцев Милан Гайич на 31-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию дерби «Спартак» — ЦСКА.