Промес после гола в ворота ЦСКА пробежал через техническую зону армейцев и обнялся с Абаскалем
Вингер «Спартака» Квинси Промес эмоционально отреагировал на свой гол на 39-й минуте матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.
После того, как футболист отправил мяч в ворота соперника, он пробежал через техническую зону ЦСКА, которая была ближе к воротам, а затем обнялся с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Квинси прервал семиматчевую безголевую серию в чемпионате России.
Счет после первого тайма матча 1:1. Первый гол в игре забил полузащитник армейцев Милан Гайич на 31-й минуте.
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|
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|
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|
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|5
|2
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|10
|
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|Рубин
|10
|2
|3
|5
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|9
|
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|Факел
|11
|2
|3
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16
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|11
|2
|0
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|6
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 0
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|0 : 0
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
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|10
|1
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