«Спартак» и ЦСКА обменялись голами в первом тайме матча РПЛ

После первого тайма матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА счет равный — 1:1.

Первый гол в игре забил полузащитник армейцев Милан Гайич на 31-й минуте. Через 8 минут вингер красно-белых Квинси Промес сравнял счет. Он прервал семиматчевую безголевую серию в РПЛ.