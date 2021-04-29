На игре 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (2 мая), которая может стать для сине-бело-голубых золотой, клуб из Петербурга при поддержке G-Drive организует множество интересных мероприятий для болельщиков.

Концертная программа

Центральная сцена, трибуна С, 3-й этаж

17:20 — Maxones

18:00 — Animal ДжаZ

Уличная сцена на центральной лестнице

17:05 — Ze Fish

17:40 — НЭП

18:20 — Бригадный подряд

Розыгрыш #МОЩНАЯПОДДЕРЖКА с призами от клуба и G-Drive (трибуна C, 3-й этаж)

За два часа до стартового свистка, в 17.00 на «Газпром Арене» начнется игра по станциям, чтобы все участники получили мощный заряд на поддержку любимой команды. Самые активные болельщики, которые примут участие в игре, получат возможность выиграть ценные призы от клуба и G-Drive. Подведение итогов и розыгрыш призов состоится в 19:50.

Звездная автограф-сессия при поддержке топлива G-Drive (трибуна C, 2-й этаж)

Звездные гости от футбольного клуба «Зенит» и бренда G-Drive пообщаются с болельщиками, сфотографируются и дадут автографы.

Автосимуляторы и болид G-Drive Racing (трибуна C, центральная лестница)

Гоночные заезды на автосимуляторах и настоящий болид российской гоночной команды G-Drive Racing, трехкратного победителя Европейской серии Ле-Ман, победителя чемпионата мира по гонкам на выносливость в зачете LMP2, победителя Азиатской серии Ле-Ман, многократного призера марафона «24 часа Ле-Мана» и других международных автоспортивных соревнований на выносливость.

Кабинет вакцинации от COVID-19 (трибуна C, 3-й этаж)

2 мая на домашнем стадионе «Зенита» вновь откроется пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Оба компонента вакцины «Спутник V» будут доступны всем посетителям арены старше 18 лет — при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача. Мобильный пункт вакцинации расположен на третьем этаже трибуны C, у выхода на сектора С110-111.

Гостей стадиона также ждут: очень счастливый час (трибуна C, 3-й этаж, с 17.00 до 18.00), розыгрыш призов от Winline (стойки регистрации расположены на 3-м этаже трибуны С напротив главной сцены, в чаше арены напротив сектора В105-106, а также на 5-м этаже трибуны С), классика «Фан-Променада».

(Анатолий Курагин)