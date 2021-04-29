Чепчугов может возобновить карьеру в «Енисее»
10:04
Вратарь Сергей Чепчугов тренируется со второй командой «Енисея», сообщает sibnovosti.ru.
По сведениям источника, 35-летний футболист намерен возобновить свою профессиональную карьеру. Ожидается, что Чепчугов в течение месяца будет набирать форму с дублем «Енисея», а затем пройдет сборы с основной командой.
Чепчугов приостановил свою карьеру в феврале 2018 года, разорвав контракт с красноярской командой. Вратарь с 2010 по 2017 год выступал за ЦСКА и провел за команду 28 матчей, став трехкратным чемпионом России.
Дополнительная информация:
https://krsk.sibnovosti.ru/sport/392874-vratar-sergey-chepchugov-mozhet-vozobnovit-svoyu-karieru
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