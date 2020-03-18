Профсоюз футболистов напомнил клубам об обязанности выплачивать полную зарплату во время паузы из-за коронавируса

Футбольные клубы не вправе не выплачивать заработную плату за период приостановки соревнований из-за коронавируса, об этом напомнил Общероссийский профессиональный союз футболистов на своем официальном сайте.

Профсоюз напомнил, что клубы не могут уменьшать футболистам зарплату — Если футбольные клубы решат прекратить и проведение тренировок без обоснованных причин, то такие действия футбольных клубов приведут не к простою, а к неисполнению обязанности предоставить обусловленную трудовым договором работу (ст. 22 Трудового кодекса), в связи с чем заработная плата будет подлежать уплате спортсменам и тренерам в полном объеме", — говорится в сообщении организации.

Ранее руководство РПЛ приняло решение о приостановке чемпионата России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую премьер-лигу. В Сенегале выявлено 27 случаев заболевания.

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