"Принесите валерьянки!" Болельщицы оценили новое фото Дзюбы из отпуска

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграме. На снимке форвард позирует в плавках со своим фирменным жестом, который он стал использовать после домашнего чемпионата мира-2018.

Пользователи Инстаграма оценили новую фотографию футболиста:

dzyucherry: Воу-воу, полегче, Артем

stasja.ermakova: Артем Сергеевич, вы что творите?! Меня чуть Кондратий не хватил?!? Артем, зачем ты такой невероятный, а?!Впрочем.... Продолжай, мы только ЗА!

tasha.slovami: Ну что за дела, Артем! Как я теперь работать буду весь день? Кэп во всей красе. И готова спорить – капитан Россия круче и мускулистее капитана Америка.

dzyuwars: Давай больше таких фотографий, добивай нас.

flueathedits: О боже, Артем. Зачем так горячо.

team_faaan_russia: Принесите валерьянки.