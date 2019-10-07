Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян отметил, что Георгий Мелкадзе и Владимир Обухов — удачное пополнение команды.

— Несмотря на то, что они еще не набрали оптимальную форму, уже сейчас можно говорить, что их приглашение — это попадание в яблочко, — цитирует официальный сайт «Тамбова» Григоряна.

— В этих футболистах я вижу те качества, которых нам остро не хватало. Со стороны Мелкадзе — это умение решить эпизод индивидуально, за счет высокого исполнительского мастерства в завершающей стадии атаки. Все, что было у него в «Спартаке» — стечение обстоятельств. В «Тамбове» он обретает уверенность. Это же касается и Обухова. Плюс, как нападающий, Володя очень хороший тактик. Он разносторонний футболист. Нет сомнений, что они оба добавили нашей команде креатива.

Александр Григорян: «Оставить «Тамбов» в РПЛ — это революция!»



В интервью клубной пресс-службе главный тренер «Тамбова» подвел промежуточные итоги сезона и поделился своими мыслями о текущем положении дел в чемпионате для нашей команды.



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