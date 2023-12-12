Президент «Урала»: «Гончаренко точно продолжит тренировать нашу команду»
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первой части сезона.
— Что же все-таки произошло с «Уралом» после столь яркого старта в чемпионате? Почему команда повалилась и одержала лишь одну победу в последних 13 турах?
— Наверное, этот вопрос лучше задавать тренерскому штабу. Если вас интересует мое мнение, то у меня нет четкого ответа, что же случилось с «Уралом». Резво стартовали. Видимо, слишком в себя поверили. А потом там получили, тут... Где-то потерялись, боялись допустить ошибки.
— Как оцените качество футбола «Урала»?
— Да в том-то и дело, что играли-то мы, как правило, нормально. Недобрали много очков, заслуживали большего. Во многих встречах владели преимуществом, имели моменты. Подводила реализация. Терпели обидные поражения.
— Только из-за реализации?
— Не только, конечно. Где-то ВАР зачем-то вмешивался, что-то там непонятное находил... Какое-то якобы нарушение в центре поля, из-за которого отменялся гол. В гостях ведем у «Ростова» — 2:0, и тут в наши ворота ставят странный пенальти. Не хочу все валить на судей, на их ошибки. Но они же тоже были не только в чемпионате, но и в Кубке. Из-за серии поражений, упущенных побед у ребят появился какой-то мандраж.
— Не считаете, что крупное поражение от «Зенита» (0:4) в шестом туре психологически прибило футболистов?
— Да, пожалуй, с вами можно согласиться. После этого мы и начали бояться играть в свой футбол, допускать ошибки. Где-то психологически немного надломились. Хотя в футболе все равно надо рисковать.
— Некоторые специалисты считают, что тренерский штаб часто менял схему, тасовал состав, что в итоге сказалось на результатах.
— Да я бы так не сказал. Может быть, Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. «СЭ») и допустил какие-то ошибки. Но мы все люди. Я видел, как тренерский штаб отдавался работе, пытался все время что-то найти, как-то выправить ситуацию. Гончаренко продолжит тренировать «Урал».
— При этом журналистов насторожило то, что Виктор Михайлович не стал отвечать на вопросы после поражения от «Локомотива». Отсюда и пошли разговоры о том, что, возможно, это был его последний матч у руля «Урала».
— Ребята, Гончаренко точно остается в «Урале», тут даже двух мнений быть не может. Повторюсь, я вижу, как он работает. 24 на 7! Почему мы должны с ним расставаться? Знаю его не первый год. У него в голове один футбол. Вижу, с каким уважением к нему относятся ребята. Никаких мыслей о смене тренера ни у меня, ни у наших спонсоров не было. А то, что он не ответил на вопросы... Сейчас же журналисты любят сразу по горячим следам что-то такое этакое из тебя вытащить. Просто Виктору Михайловичу было тяжело психологически после поражения. Вот он и ушел после своего небольшого комментария. Ничего страшного. Бывает.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5