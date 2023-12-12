Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Президент «Урала»: «Гончаренко точно продолжит тренировать нашу команду»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первой части сезона.

— Что же все-таки произошло с «Уралом» после столь яркого старта в чемпионате? Почему команда повалилась и одержала лишь одну победу в последних 13 турах?

— Наверное, этот вопрос лучше задавать тренерскому штабу. Если вас интересует мое мнение, то у меня нет четкого ответа, что же случилось с «Уралом». Резво стартовали. Видимо, слишком в себя поверили. А потом там получили, тут... Где-то потерялись, боялись допустить ошибки.

— Как оцените качество футбола «Урала»?

— Да в том-то и дело, что играли-то мы, как правило, нормально. Недобрали много очков, заслуживали большего. Во многих встречах владели преимуществом, имели моменты. Подводила реализация. Терпели обидные поражения.

— Только из-за реализации?

— Не только, конечно. Где-то ВАР зачем-то вмешивался, что-то там непонятное находил... Какое-то якобы нарушение в центре поля, из-за которого отменялся гол. В гостях ведем у «Ростова» — 2:0, и тут в наши ворота ставят странный пенальти. Не хочу все валить на судей, на их ошибки. Но они же тоже были не только в чемпионате, но и в Кубке. Из-за серии поражений, упущенных побед у ребят появился какой-то мандраж.

— Не считаете, что крупное поражение от «Зенита» (0:4) в шестом туре психологически прибило футболистов?

— Да, пожалуй, с вами можно согласиться. После этого мы и начали бояться играть в свой футбол, допускать ошибки. Где-то психологически немного надломились. Хотя в футболе все равно надо рисковать.

— Некоторые специалисты считают, что тренерский штаб часто менял схему, тасовал состав, что в итоге сказалось на результатах.

— Да я бы так не сказал. Может быть, Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. «СЭ») и допустил какие-то ошибки. Но мы все люди. Я видел, как тренерский штаб отдавался работе, пытался все время что-то найти, как-то выправить ситуацию. Гончаренко продолжит тренировать «Урал».

— При этом журналистов насторожило то, что Виктор Михайлович не стал отвечать на вопросы после поражения от «Локомотива». Отсюда и пошли разговоры о том, что, возможно, это был его последний матч у руля «Урала».

— Ребята, Гончаренко точно остается в «Урале», тут даже двух мнений быть не может. Повторюсь, я вижу, как он работает. 24 на 7! Почему мы должны с ним расставаться? Знаю его не первый год. У него в голове один футбол. Вижу, с каким уважением к нему относятся ребята. Никаких мыслей о смене тренера ни у меня, ни у наших спонсоров не было. А то, что он не ответил на вопросы... Сейчас же журналисты любят сразу по горячим следам что-то такое этакое из тебя вытащить. Просто Виктору Михайловичу было тяжело психологически после поражения. Вот он и ушел после своего небольшого комментария. Ничего страшного. Бывает.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
1
2
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова
«Зенит» проведет зимние сборы в ОАЭ и Катаре
Булыкин оценил перспективы московских команд во второй части сезона РПЛ
Защитник «Спартака» Чернов: «Не дай бог что случится в игре с «Зенитом», опять заговорят об отставках»
Агент Клюев: «Не думаю, что это последний контракт Комличенко с «Ростовом»
«Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» проведет зимние сборы в ОАЭ и Катаре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости