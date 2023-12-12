«Зенит» проведет зимние сборы в ОАЭ и Катаре

«Зенит» проведет зимние тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, информирует пресс-служба клуба.

Отпуск команды продлится с 11 декабря по 11 января. 14 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведет несколько товарищеских матчей, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе (Катар).

О датах товарищеских матчей и соперниках клуб сообщит позже.

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 36 очками занимает 2-е место.