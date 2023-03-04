Президент «Урала» Иванов: «На сто процентов согласен с отменой гола Соболева»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что согласен с отменой гола нападающего «Спартака» Александра Соболева в конце матча 18-го тура РПЛ против екатеринбуржцев.

Соболев отличился на 86-й минуте, но главный арбитр Виталий Мешков не засчитал этот мяч. В результате, матч завершился вничью со счетом 2:2.

— Согласны с отмененным голом в конце?

— На сто процентов согласен. Свисток был. Если бы его не было, то это другое дело.

— А зачем тогда ВАР смотрели повтор?

— Не знаю. Это к судьям вопросы.

Александр Соболев после матча заявил, что считает свой гол забитым по правилам.