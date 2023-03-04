Юран: «Спартаку» сложно думать о чемпионстве»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об отмененном голе в матче 18-го тура «Спартак» — «Урал», а также о шансах на чемпионство у красно-белых.

— Не знаю, я сам не понял. Я смотрел по телевизору повтор. Если только вне игры посчитали. Там не было вратаря с игроком «Спартака». Самому интересно.

— Борьба за чемпионство закончилась, как считаете?

— «Спартаку» сложно думать о чемпионстве.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.