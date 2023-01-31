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Сегодня, 15:32

Агент Азмуна не исключил возвращения футболиста в «Зенит»

Алина Савинова
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Футбольный агент Арманду Дурн ответил на вопрос, возможно ли возвращение иранского нападающего Сердара Азмуна в «Зенит».

«В последние дни трансферного окна все возможно. Но на самом деле есть огромный интерес со стороны «Марселя», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сегодня, 31 января, журналист Иван Карпов сообщил, что Азмун может вернуться в «Зенит», если трансфер в «Марсель» не состоится.

Азмун выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». В текущем сезоне форвард провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-zenit-v-poslednie-dni-transfernogo-okna-vse-vozmozhno/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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23%

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19%

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Бетис
Барселона

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29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

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16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
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ТБ 3.5

21%

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Ф2(-1.5)

18%

1.85
Сердар Азмун
Футбол
ФК Зенит
ФК Марсель
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И В Н П +/- О
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
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