Защитник «Зенита» Круговой женился

Защитник «Зенита» Данил Круговой женился.

25-летний футболист выложил фото со свадьбы в своем Telegram-канале.

«Теперь Официально. Лучшая Жена!» — подписал фото Круговой.

В прошедшем сезоне Круговой провел 27 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.