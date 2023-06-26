Защитник «Зенита» Круговой женился
Защитник «Зенита» Данил Круговой женился.
25-летний футболист выложил фото со свадьбы в своем Telegram-канале.
«Теперь Официально. Лучшая Жена!» — подписал фото Круговой.
В прошедшем сезоне Круговой провел 27 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.
Источник: https://t.me/denzellofficial/494
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