Президент «Урала» оценил дебют Аверьянова на посту главного тренера команды

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил дебют Евгения Аверьянова на посту главного тренера екатеринбургского клуба.

«Ошибки у команды были. Но тренерские установки на игру выполнили. Сыграли строго в обороне, не пропустили. Да, было несколько ошибок. Думаю, что и он рассчитывал на другой результат», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

В пятницу, 12 августа, «Урал» под руководством Аверьянова сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в рамках 5-го тура РПЛ. Команда проводила первый матч после увольнения с поста главного тренера Игоря Шалимова.

Отметим, что Аверьянов является временно исполняющим обязанности главного тренера. О дальнейших кадровых решениях клуб объявит дополнительно.

«Урал» впервые в сезоне-2022/23 избежал поражения и с одним очком располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ.