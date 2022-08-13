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Президент «Урала» оценил дебют Аверьянова на посту главного тренера команды

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил дебют Евгения Аверьянова на посту главного тренера екатеринбургского клуба.

«Ошибки у команды были. Но тренерские установки на игру выполнили. Сыграли строго в обороне, не пропустили. Да, было несколько ошибок. Думаю, что и он рассчитывал на другой результат», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

В пятницу, 12 августа, «Урал» под руководством Аверьянова сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в рамках 5-го тура РПЛ. Команда проводила первый матч после увольнения с поста главного тренера Игоря Шалимова.

Отметим, что Аверьянов является временно исполняющим обязанности главного тренера. О дальнейших кадровых решениях клуб объявит дополнительно.

«Урал» впервые в сезоне-2022/23 избежал поражения и с одним очком располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4784607-prezident-urala-ivanov-ocenil-debyut-averyanova-na-postu-glavnogo-trenera.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
 - : -
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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

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 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Краснодар

 3 1 0
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Урал

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