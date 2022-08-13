Алдонин о Fan ID: «Нужно искать разумный компромисс»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин перед матчем 5-го тура РПЛ против «Зенита» поделился мнением о введении Fan ID.

«Я хочу, чтобы трибуны заполнялись не только в Санкт-Петербурге, но и на всех стадионах страны. Нужно искать разумный компромисс, чтобы удобно было и организаторам, и в первую очередь болельщикам. Футбол для зрителей. А футбол без фанатов и болельщиков это совсем иная история», — приводит слова Алдонина «Известия».

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России. Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года.