Соболев призвал не делать поспешных выводов после удачного старта «Спартака» в РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о впечатлениях от удачного старта сезона-2022/23 РПЛ.

«Да, голов мало. Одному только «Уралу» мог забивать мяча три. И голевых могло быть больше. Например, если бы один из мячей в Краснодаре записали на Зобнина. В протоколе это автогол. Но ничего. Главное, что форма у меня нормальная. Работаем!

Сейчас рано делать выводы. Нельзя сказать, что на старте чемпионата у нас были легкие соперники, но интереснее будет посмотреть, сколько забьем к 15-му или 20-му туру», — сказал Соболев пресс-службе красно-белых.

14 августа «Спартак» сыграет с «Сочи» в пятом туре РПЛ. Начало — в 20.00 мск. После 4 туров РПЛ клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков.