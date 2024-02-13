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Денис Попов: «Если у ЦСКА нет цели завоевать золото, то Чалову надо уезжать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о будущем форварда армейцев Федора Чалова.

«Это нештатная ситуация. Чалов находится в том возрасте, когда сильному тренироваться — все равно что растренировываться. Он очень опытный игрок и в любом случае не потеряет в мастерстве. А «физика» быстро приходит в норму. Если ЦСКА поставлена задача бороться за первое место, то как лидер команды он должен вести ее туда. Если у клуба нет такой конкретной цели, но есть предложения из Европы, то почему бы нет», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появилась информация о том, что переговоры армейцев по продлению контракта с 25-летним Чаловым находятся в тупике, а футболист может продолжить карьеру в «Зените» или в одном из зарубежных клубов.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
3.03 19:00
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