Денис Попов: «Если у ЦСКА нет цели завоевать золото, то Чалову надо уезжать»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о будущем форварда армейцев Федора Чалова.

«Это нештатная ситуация. Чалов находится в том возрасте, когда сильному тренироваться — все равно что растренировываться. Он очень опытный игрок и в любом случае не потеряет в мастерстве. А «физика» быстро приходит в норму. Если ЦСКА поставлена задача бороться за первое место, то как лидер команды он должен вести ее туда. Если у клуба нет такой конкретной цели, но есть предложения из Европы, то почему бы нет», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появилась информация о том, что переговоры армейцев по продлению контракта с 25-летним Чаловым находятся в тупике, а футболист может продолжить карьеру в «Зените» или в одном из зарубежных клубов.