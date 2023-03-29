В «Торпедо» рассказал, по каким критериям выбирали главного тренера

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, почему руководство решило назначить Жозепа Клотета главным тренером команды.

— По каким критериям вы выбрали Жозепа?

— Был большой список. Мы оценивали по многим критериям: по умению создавать творческую обстановку в клубе, развивать молодых игроков и внедрять инновационные вещи в повседневную жизнь клуба. Нам важно, чтобы тренер хотел работать от рассвета до заката. В списке были российские специалисты и тренеры из других государств. Но мы рады, что Жозеп с нами.

Московский клуб объявил о заключении контракта со специалистом 28 марта. По информации «СЭ», соглашение 45-летнего испанца с «Торпедо» рассчитан на 2,5 года.