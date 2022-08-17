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17 августа, 23:11

Бородюк, Маслов и Ляпин официально покинут «Торпедо» 18 августа

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Президент «Торпедо» Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк официально покинут клуб 18 августа, сообщает «РБ Спорт».

Решение принято на заседании совета директоров «Торпедо».

По данным «СЭ», Маслов, Ляпин и Бородюк покинули московский клуб. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Андрей Каряка, руководство клуба станет замещать Илья Геркус, который является директором «Торпедо» по стратегическому развитию.

После 5 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е, место с 1 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sovet-direktorov-torpedo-utverdil-uvol-nenie-maslova-lyapina-i-borodyuka/
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Денис Маслов
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 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 4 1 0
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