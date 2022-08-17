Бородюк, Маслов и Ляпин официально покинут «Торпедо» 18 августа

Президент «Торпедо» Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк официально покинут клуб 18 августа, сообщает «РБ Спорт».

Решение принято на заседании совета директоров «Торпедо».

По данным «СЭ», Маслов, Ляпин и Бородюк покинули московский клуб. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Андрей Каряка, руководство клуба станет замещать Илья Геркус, который является директором «Торпедо» по стратегическому развитию.

После 5 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е, место с 1 очком.