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17 августа, 23:32

Экс-игрок «Зенита» Лепехин считает Кержакова подходящим вариантом для «Торпедо»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин считает Александра Кержакова подходящим вариантом для «Торпедо».

— «Торпедо» может сделать Кержакову достойное предложение?

— Это подходящий вариант для него. А что плохого в «Торпедо»? Московская команда с болельщиками. Да, может быть, «Торпедо» укомплектовано не как «Зенит», но, тем не менее, это клуб высшей лиги. Для многих тренеров, которые сейчас без работы «Торпедо» было бы хорошим вариантом, они бы с удовольствие пошли работать в эту команду, — цитирует Лепехина «Спорт день за днем».

Кержаков ранее сообщал, что «Торпедо» с ним не связывался.

Как стало известно «СЭ», в среду, 17 августа, в «Торпедо» произошли изменения. Клуб покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/lepekhin-torpedo-podkhodyashchiy-variant-dlya-kerzhakova
Александр Кержаков
Константин Лепехин
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ФК Торпедо (Москва)
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1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
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 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 4 1 0
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