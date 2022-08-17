Экс-игрок «Зенита» Лепехин считает Кержакова подходящим вариантом для «Торпедо»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин считает Александра Кержакова подходящим вариантом для «Торпедо».

— «Торпедо» может сделать Кержакову достойное предложение?

— Это подходящий вариант для него. А что плохого в «Торпедо»? Московская команда с болельщиками. Да, может быть, «Торпедо» укомплектовано не как «Зенит», но, тем не менее, это клуб высшей лиги. Для многих тренеров, которые сейчас без работы «Торпедо» было бы хорошим вариантом, они бы с удовольствие пошли работать в эту команду, — цитирует Лепехина «Спорт день за днем».

Кержаков ранее сообщал, что «Торпедо» с ним не связывался.

Как стало известно «СЭ», в среду, 17 августа, в «Торпедо» произошли изменения. Клуб покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.